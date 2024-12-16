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Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de bir işçi, tamir ettiği makineye sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:01
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Olay, PVC kapı sistemleri üreten bir fabrikada meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 36 yaşındaki Abdurrahman K., tamirini yapmakta olduğu kırım makinesine sıkışarak ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Abdurrahman K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldı.

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