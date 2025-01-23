Kayseri'de İş Yerine Kurşun Sıkıldığı Olayda 2 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Kurşunlama Olayında Tutuklamalar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir iş yerine tüfekle ateş açma olayı sonucu iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde meydana gelen kurşunlama olayının ardından şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Şüpheliler Tespit Edildi

Ekipler, güvenlik kameralarını inceledikten sonra olayla bağlantılı kişilerin O.K. (24) ve A.K. (21) olduğunu belirledi. O.K.'nin 12, A.K.'nın ise 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Operasyon ve Tutuklamalar

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler ruhsatsız tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.