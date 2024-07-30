Kayseri'de İşçi Servisi Kamyonla Çarpıştı: 10 Yaralı

Kayseri'de İşçi Servisi Kazası
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, bir işçi servisi kamyonla çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Detayları
Olay, Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda U.E. yönetimindeki 26 AFT 262 plakalı kamyon ile R.Ö. idaresindeki 38 P 0791 plakalı midibüsün çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada midibüsün sürücüsü R.Ö. ile araçtaki 9 işçi yaralandı.
Olay Yeri ve Müdahale
Kaza sonrası, olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan midibüs sürücüsü, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.