Kayseri'de İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Sivil toplum kuruluşları, zulme karşı birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:34
Kayseri'de İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Kayseri'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Kayseri'de, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonrasında 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesi, protesto edildi. Protesto gösterisi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin Çadırı önünde gerçekleştirildi.

Protestoya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde "Katil İsrail Filistin'den Defol" yazılı pankart taşıyarak, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekti. Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Furkan Yılmaz Altunöz, İsrail’in gerçekleştirdiği zulüm karşısında Filistin’den yana tavır koyanların kazanacağına inandığını ifade etti.

Altunöz, boykotun ve sosyal medyada zulmü yaymanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Siyonist ve katil İsrail'e destek verenlerin mallarını kıyamete kadar boykot etmeye devam edin. Ülkelerinize kabul etmeyin, ulaşım vasıtalarınıza bindirmeyin. Sosyal medyayı her dilden kullanın, soykırımı ve her insanın yaşam hakkı olduğunu anlatın. Soykırım dersleri eğitim müfredatına konulsun. Medya tüm gücüyle katillerin yargılanması noktasında üzerine düşeni yapsın. Kültür ve Turizm Bakanlığı soykırım anıtı yapsın. İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılsın. TBMM soykırımı tanısın ve işgalci siyonist yapıyı bir kez daha dünya kamuoyu önünde mahkum etsin."

Altunöz, konuşmasını; “18 Mart 1915 Çanakkale'den ilhamımızı alarak ifade ediyoruz ki Gazze bu yüzyılın Çanakkale'si olacaktır. Ümitvarız, elbet yarınlar bizim olacak.” sözleriyle sonlandırdı.

Açıklamanın ardından kalabalık, tekbirler getirerek çeşitli sloganlar attı. Protesto sırasında, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kayseri'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla...

Kayseri'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin Çadırı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından protesto edildi.

Kayseri'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla...

Kayseri'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin Çadırı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından protesto edildi.

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