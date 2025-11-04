Kayseri'de Jandarma 1 Kilo 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri bir araçta 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirirken, 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:37
Kayseri'de Jandarma 1 Kilo 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Kayseri'de Jandarma 1 Kilo 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Olayın Detayları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol ettiği bir araçta yapılan aramada 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen araştırma sonucunda bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Ortak ekiplerin araçta yaptığı aramada 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KONTROL EDİLEN BİR ARAÇTA 1 KİLO 200 GRAM UYUŞTURUCU...

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KONTROL EDİLEN BİR ARAÇTA 1 KİLO 200 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KONTROL EDİLEN BİR ARAÇTA 1 KİLO 200 GRAM UYUŞTURUCU...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor