Kayseri'de Jandarma 1 Kilo 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Olayın Detayları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol ettiği bir araçta yapılan aramada 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen araştırma sonucunda bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Ortak ekiplerin araçta yaptığı aramada 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

