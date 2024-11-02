Kayseri'de Kablo Fabrikasında Yangın

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yer alan bir kablo üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

Olay, Erciyes Mahallesi Hes Caddesi'ndeki fabrikanın kablo üretim kulesinde meydana geldi. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının Maddi ve Fiziki Zararları

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kulede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bir işçi hafif yaralanırken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerin İncelemesi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.