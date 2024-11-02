DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.376.173,38 -0,13%

Kayseri'de Kablo Fabrikasında Yangın

Kayseri'de bir kablo üretim tesisinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:29
Kayseri'de Kablo Fabrikasında Yangın

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yer alan bir kablo üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

Olay, Erciyes Mahallesi Hes Caddesi'ndeki fabrikanın kablo üretim kulesinde meydana geldi. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının Maddi ve Fiziki Zararları

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kulede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bir işçi hafif yaralanırken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerin İncelemesi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı....

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı....

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan çıkan kira zammı kararı kiracıları yıktı
2
Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
İsrail Ordusu Eilat'ta İHA Saldırısını Engelledi
4
Muş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Roma'da Uluslararası Dijital Medya Okuryazarlığı ve Sanat Atölyesi
6
Öğretmeni Neşe'nin Mutluluğuna Ortak Oldu

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak