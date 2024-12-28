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Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı ve 3.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonla 3.5 milyon makaron ve 1 ton tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:19
Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı ve 3.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Tütün Kaçakçılığına Büyük Darbe

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde, kaçak makaron ve tütün kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi.

İhbarlar üzerine durdurulan kamyonda ele geçirilen malzemelerle birlikte, İ.A. (22) ve H.T. (43) isimli şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

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