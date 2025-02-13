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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de yapılan operasyonda 123 bin 950 makaron ve 560 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:39
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda önemli bir başarıya imza atıldı. Operasyon sırasında, 123 bin 950 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 560 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma yürüttü. Kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 103 bin 950 dolu, 20 bin boş makaron, 560 kilogram kaçak tütün ve 6 bin boş sigara paketi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve R.Ö. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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