Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 34 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 34 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonu Yürüten Ekipler
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması kapsamında bu operasyonu düzenledi. Toplamda 16 ekip yer aldı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Gerçekleştirilen denetimlerde 70 kilogram kaçak tütün, 0.40 gram narkotik madde ve 2 ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.
Cezai İşlemler
Denetleme sırasında 10 araca toplamda 30 bin 797 lira tutarında cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.