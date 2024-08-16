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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 34 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri Yahyalı'da düzenlenen operasyonda 34.500 makaron ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak tütün de ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:02
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 34 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 34 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu Yürüten Ekipler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması kapsamında bu operasyonu düzenledi. Toplamda 16 ekip yer aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen denetimlerde 70 kilogram kaçak tütün, 0.40 gram narkotik madde ve 2 ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.

Cezai İşlemler

Denetleme sırasında 10 araca toplamda 30 bin 797 lira tutarında cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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