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Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbari, Cansız Manken Bacağıyla Sonuçlandı

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarında bulunan şahıs, elbise giymiş cansız manken bacağı buldu. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 22:53
Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbari, Cansız Manken Bacağıyla Sonuçlandı

Kayseri'de Şok Olay: Kadın Cinayeti İhbarı Cansız Mankenle Bitti

Kayseri'de yaşanan olay, duyulduğu anda büyük bir merak uyandırdı. Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, bölgede kadın cesedi gördüğünü ifade etti. Bu ihbar üzerine, hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis İncelemesi ve Cansız Manken Bacağı

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sırasında kar altında elbise giydirilmiş bir cansız manken bacağı buldu. İlk belirlemelere göre, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı ve böylelikle çok geçmeden olay yerindeki inceleme tamamlanarak ekipler bölgeden ayrıldı.

İhbarcı Sağlık Ekibinin Yardımına İhtiyaç Duydu

İhbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildiği öğrenildi. Bu olay, bir yandan asılsız cinayet ihbarlarının nelere yol açabileceğini gösterirken, diğer yandan da toplumda sağlıklı iletişimin önemini vurguladı.

Kayseri'deki bu garip olay, kentteki güvenlik güçlerinin karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, elbise giydirilmiş cansız manken bacağı...

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, elbise giydirilmiş cansız manken bacağı...

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.

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