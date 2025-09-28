Kayseri'de Kadına Şiddet: Şüpheli G.B. Gözaltına Alındı

Kayseri Melikgazi'de sosyal medyadaki kadına yönelik şiddet paylaşımıyla ilgili kimliği tespit edilen G.B. (37), 25 suç kaydıyla kasten yaralama suçundan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 23:20
Melikgazi'de bir kadına yönelik şiddet içeren paylaşımın ardından yürütülen soruşturmada, G.B'nin (37) gözaltına alındığı bildirildi.

İnceleme ve Tespit

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sanal devriyede bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşıma ilişkin geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yürütülen çalışmalarda kimliği belirlenen G.B'nin (37)'nin 25 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın Son Durumu

Kasten yaralama suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

