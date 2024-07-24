Kayseri'de Kağıt Fabrikası Bahçesinde Yangın Çıktı

Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan kağıt fabrikasının bahçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde yer alan kağıt fabrikasının geniş bahçesine yayılan kağıtların bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye Çalışmaları Devam Ediyor

İtfaiye ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için hızla olay yerine intikal ederek müdahalelere başladı. Yangınla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumandan Etkilenenler Var

Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle 3 kişi, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.