Kayseri'de Kağıt Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Yangın Panic Yaratmadı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

12. Cadde üzerindeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki herkes hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Hızlı Müdahale

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. 25 araç ve 65 personel ile yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

Dumandan Etkilenenler

Yangın esnasında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Söndürme ve Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınmasına rağmen, ekiplerin fabrikanın içinde devam eden söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.