Kayseri'de Kanala Düşen Araçta Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.Ş.'nin kullandığı 38 GF 812 plakalı otomobil, Dr. Sami İpek Caddesi'nde bulunan su kanalına düştü. Kaza esnasında sürücü yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çift yönlü yolun ortasında meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden ekipler, yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen H.Ş.'nin durumu hakkında bilgi verilmedi.
Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.