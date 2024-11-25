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Kayseri'de Kapalı 230 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:22
Kayseri'de Kapalı 230 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de Kapalı Mahalle Yolları Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 16 ilçede kapanan yolları açmak için 130 araç ve 340 personel ile yoğun bir çalışma yürüttü.

İlçelerdeki Kapalı Yolların Durumu

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları yüzünden kapanan yolların açılması için mücadele etti. Ekipler, Akkışla'da 4, Bünyan'da 18, Develi'de 25, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 9, Kocasinan'da 19, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 30, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 10, Talas'ta 12, Tomarza'da 40, Yahyalı'da 25 ve Yeşilhisar'da 10, toplamda 230 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Devam Eden Kurtarma Çalışmaları

Ayrıca, kapalı yol çalışmaları devam eden bölgeler arasında Akkışla'da 7, Bünyan'da 8, Develi'de 10, Pınarbaşı'nda 130, Sarız'da 30, Talas'ta 10, Tomarza'da 35 ve Yahyalı'da 5 mahalle yer alıyor. Bu bölgelerde 235 mahalle yolunun açılması için ekipler yoğun çaba göstermekte.

Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi'nde mahsur kalan bir çoban, ekipler tarafından kurtarılırken, Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi'nde de benzer bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda, AFAD ile ortak çalışmalar yapılarak diğer mahsur kalan çobanın güvenliği sağlandı.

Erciyes Kayak Merkezi Yolu Kapandı

Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi yolu da ulaşıma kapandı. Hisarcık bölgesinde, önlem alan polis ekipleri, araç geçişlerine izin vermemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

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