Kayseri'de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kayseri'de kar nedeniyle eğitim durakladı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle yarın okulların kapalı olacağı bildirildi.

Kar Yağışı ve Hava Koşulları

Açıklamada, devam eden kar yağışının etkisini azaltmasının beklendiği, ancak yağışın durmasının ardından hava sıcaklıklarının düşeceği ve bunun buzlanmaya yol açabileceği vurgulandı.

Eğitimde Ara Verilen Tarih

Bu tür olumsuz hava koşullarının önüne geçmek amacıyla 27 Kasım Çarşamba günü il genelinde tüm okullarda eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Eğitimde ara verilme kararı, taşımalı eğitim ve kamu çalışanları ile öğrenci hareketliliği göz önüne alınarak alındı.

Ayrıntılı Bilgiler

Bu kapsamda, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ile meslek eğitim kursları ve özel eğitim kurumları gibi birçok eğitim kurumu eğitime devam etmeyecek.

Yetkililer, öğrencileri ve velileri bu süreçte dikkatli olmaya ve gelişmeleri takip etmeye davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.