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Kayseri'de Kar Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Umut Oldular

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yolda hasta, ekiplerin özel çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:13
Kayseri'de Kar Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Umut Oldular

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallesindeki hasta için acil müdahale gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesi Saraycık Mahallesi'nde fenalaşan bir vatandaşın durumu, yakınları tarafından 112 Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu mahallenin yollarının ambulansın geçişine uygun olmadığı için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan yardım talep etti. Ekipler, kısa sürede açtıkları yolla mahalleye ulaşan ambulans, hasta kişiyi hastaneye sevk etti.

Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, karla mücadele kapsamında 63 araç ve 130 personelle kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda, Akkışla’da 3, Bünyan’da 39, Develi’de 17, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 7, Kocasinan’da 20, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’da 62, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 22, Talas’ta 8, Tomarza’da 23, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar’da 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kayseri'de kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye...

Kayseri'de kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

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