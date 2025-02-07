Kayseri'de Kar Ulaşımı Engelledi: 22 Mahalle Yolu Kapandı

Kayseri'de Mahalle Yolları Kapandı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 22 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalar Sürüyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 140 personel ve 50 araç ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, çeşitli ilçelerdeki yollarda yeniden ulaşım sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Kapalı Yollar ve Çalışmalar

Ulaşımda sorunlar yaşayan mahalleler arasında; Akkışla (3), Bünyan (12), Develi (7), Felahiye (9), Hacılar (3), İncesu (7), Kocasinan (20), Pınarbaşı (40), Sarız (5), Talas (8), Tomarza (10), Yahyalı (11) ve Yeşilhisar (2) yer alıyor. Toplamda 137 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ancak, kar ve tipinin etkisiyle yeniden kapanan yollar arasında Pınarbaşı (13), Sarız (7) ve Yahyalı (2) mahalle yolları da bulunuyor. Bu yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Ana Arterlerde Temizlik Çalışmaları

Öte yandan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı na bağlı 135 kişilik ekip de ana arterlerde kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 22 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tipi ve kar nedeniyle tekrar kapanan Pınarbaşı'nda 13, Sarız'da 7 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 22 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tipi ve kar nedeniyle tekrar kapanan Pınarbaşı'nda 13, Sarız'da 7 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.