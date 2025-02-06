Kayseri'de Kar ve Tipi: 64 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Kayseri'de Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, birçok kırsal mahalle yolunun kapanmasına yol açtı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şu an itibarıyla 64 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı Yollar ve Açma Çalışmaları

Ekipler, Bünyan'da 12, Develi'de 25, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 55, Kocasinan'da 12, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 45, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 15, Talas'ta 4, Tomarza'da 32, Yahyalı'da 17 ve Yeşilhisar'da 10 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çabalıyor.

Ayrıca, tipi nedeniyle yeniden kapanan Develi'de 5, Pınarbaşı'nda 28, Sarız'da 29 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor.

Acil Durumlara Müdahale Ediliyor

Ekipler, Yahyalı ilçesi Taşhan Sazak mevkisinde rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulansın yolunu açmak için de çalışmalar gerçekleştirdi.

Şehir İçi Temizlik ve Bakım Çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri'nin şehir merkezinde ana arterlerde, caddelerde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama işlemleri yürütüyor. Ayrıca, Parks Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı kaldırımlarda temizlik ve bakım çalışmaları sürdürüyor.

Belediyelerden Karla Mücadele Çabaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kar yağışı nedeniyle 125 araç ve 300 personel ile karla mücadele faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise 90 kişilik ekiplerin 2 vardiya halinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ekiplerinin 3 vardiya halinde 24 saat boyunca çalışarak cadde, sokak ve kaldırımları temizlediklerini vurguladı.