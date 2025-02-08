Kayseri'de Kar ve Tipi Nedeniyle 38 Mahalle Yolu Kapatıldı

Kayseri'de 38 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Kayseri'de son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, 38 kırsal mahalle yolunun kapanmasına yol açtı. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, belediye ekipleri hem kendi sorumluluk alanlarında hem de kırsal bölgelerde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

598 kırsal mahalle yolundan oluşan toplam 3 bin 477 kilometre uzunluğundaki ağda, ekipler şu ana kadar 223 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle şu anda yolların kapalı olduğu ilçeler arasında Akkışla (3 yol), Bünyan (22 yol), Develi (22 yol), Felahiye (9 yol), Hacılar (3 yol), İncesu (5 yol), Kocasinan (20 yol), Özvatan (8 yol), Pınarbaşı (52 yol), Sarıoğlan (13 yol), Sarız (28 yol), Talas (4 yol), Tomarza (12 yol), Yahyalı (15 yol) ve Yeşilhisar (7 yol) ilçeleri yer almakta.

Tipi ve kar nedeniyle kapanan Pınarbaşı (15 yol), Sarız (20 yol) ve Yeşilhisar (3 yol) yolları üzerinde açma çalışmaları devam etmektedir.

Bununla birlikte, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekipleri, kırsal alandaki sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 3 bin 477 kilometre uzunluğundaki 598 kırsal mahalle yolunda, kış şartlarıyla mücadele faaliyetlerini sürdürdü.

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekipleri, kırsal alandaki sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 3 bin 477 kilometre uzunluğundaki 598 kırsal mahalle yolunda, kış şartlarıyla mücadele faaliyetlerini sürdürdü.