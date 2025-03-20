Kayseri'de Kar ve Tipi Sonrası Ulaşım Yeniden Sağlandı

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar, yeniden ulaşıma açıldı. Önemli detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:41
Kayseri'de Kar ve Tipi Sonrası Ulaşım Yeniden Sağlandı

Kayseri'de Ulaşımda Müjdeli Gelişme

Kayseri'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında ulaşım yeniden sağlandı. İl Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pınarbaşı Karayolları 62. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgilere yer verdi.

Pınarbaşı-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Kayseri Yolları Açıldı

Yapılan açıklamada, saat 13.30 itibarıyla Pınarbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun ve Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun çift yönlü olarak araç trafiğine açıldığı bildirildi. Bu gelişme, özellikle bölgedeki sürücüler için büyük bir rahatlama sağladı.

Pınarbaşı-Malatya Yolu Durumu

Ayrıca, Pınarbaşı-Malatya kara yolunun da tır ve çekiciler dışındaki araçların ulaşımına açıldığı vurgulandı. Sürücülerin dikkatli olması ve yol koşullarını göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri önerildi.

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