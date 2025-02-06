Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, il genelindeki kar yağışı ve bu durumun getirdiği riskler göz önünde bulundurularak bu karar alındı.

Açıklamada, yarın da devam etmesi beklenen kar yağışının yanı sıra, gece saatlerinde yoğun buzlanma olacağına dikkat çekilerek, bu sebeplerle eğitime bir gün ara verilmesi gerektiği vurgulandı.

Valilikten gelen açıklamada, eğitime ara verilen günde taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alındığı belirtilerek, 7 Şubat 2025 tarihinde Kayseri'deki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları ve özel eğitim-rehabilitasyon merkezleri için eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca, eğitim günü boyunca, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlıklar yaşayan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.