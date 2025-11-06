Kayseri'de Karı-Koca Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan karı-koca kavgasında kadın darp, koca bıçakla yaralandı; çift tedavi altında, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 02:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 02:46
Melikgazi, Keykubat Mahallesi'nde meydana geldi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, karı-koca arasında çıkan kavgada kadın darp, kocası ise bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 1’inci katında yaşayan K.Ü. ile eşi B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgada K.Ü. darp edildi, B.Ü. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kavgada yaralanan karı-kocaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve her iki yaralı ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Karı-kocanın tedavileri sürüyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

