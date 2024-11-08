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Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de kasten öldürme suçundan aranan İ.Ç. etkili bir operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:45
Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Yakalama Başarısı

Kayseri'de, kasten öldürme suçuyla aranan bir zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon neticesinde yakalandı.

Operasyonun Detayları

Jandarma, çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, İ.Ç. isimli zanlı, kasten öldürme suçundan arandığı bilgisinin alınmasının ardından yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan İ.Ç., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplam 25 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası kesinleşmiş olan A.K. isimli hükümlü de operasyon sırasında yakalanarak jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı.

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