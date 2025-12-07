Kayseri'de Kaza: Alkollü Sürücü "Gazeteci Çekerse Üflemem" Dedi, 1.42 Promil Çıktı

Kayseri'de kavşak kazası: Yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Germir Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı Doktor Sami İpek Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana gelen kazada, Y.B. idaresindeki 06 ADZ 744 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 38 T 0338 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ticari taksi şoförü E.T. ile otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı.

Olay yerinde müdahale ve güvenlik

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası her iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sürücünün tutumu ve alkol kontrolü

Polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istemesi üzerine sürücü Y.B., olay yerine gelen basın mensubunun görüntü alması halinde alkolmetreyi üflemeyeceğini söyleyerek ekiplere zorluk çıkardı ve kendisini görüntüleyen gazeteciye engel olmaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabalarının ardından yapılan kontrollerde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Y.B.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9.267 TL idari para cezası uygulandı.

Taksicilerden tepki

Kazada yaralanan sürücünün çalışma arkadaşları olay yerine gelerek tepki gösterdi. Taksiciler, arkadaşlarının gece çalışırken yaralandığını belirterek, alkollü araç kullanan sürücü nedeniyle meslektaşlarının mağdur olduğunu söyledi ve kimsenin alkollü şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiğini vurguladı.

