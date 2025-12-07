Kayseri'de Kaza: Alkollü Sürücü "Gazeteci Çekerse Üflemem" Dedi, 1.42 Promil Çıktı

Melikgazi'de otomobil ile ticari taksi çarpıştı; sürücü alkolmetreyi reddetti, 1.42 promil alkollü olduğu belirlendi ve 9.267 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 05:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 05:11
Kayseri'de Kaza: Alkollü Sürücü "Gazeteci Çekerse Üflemem" Dedi, 1.42 Promil Çıktı

Kayseri'de kavşak kazası: Yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Germir Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı Doktor Sami İpek Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana gelen kazada, Y.B. idaresindeki 06 ADZ 744 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 38 T 0338 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ticari taksi şoförü E.T. ile otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı.

Olay yerinde müdahale ve güvenlik

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası her iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sürücünün tutumu ve alkol kontrolü

Polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istemesi üzerine sürücü Y.B., olay yerine gelen basın mensubunun görüntü alması halinde alkolmetreyi üflemeyeceğini söyleyerek ekiplere zorluk çıkardı ve kendisini görüntüleyen gazeteciye engel olmaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabalarının ardından yapılan kontrollerde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Y.B.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9.267 TL idari para cezası uygulandı.

Taksicilerden tepki

Kazada yaralanan sürücünün çalışma arkadaşları olay yerine gelerek tepki gösterdi. Taksiciler, arkadaşlarının gece çalışırken yaralandığını belirterek, alkollü araç kullanan sürücü nedeniyle meslektaşlarının mağdur olduğunu söyledi ve kimsenin alkollü şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiğini vurguladı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TİCARİ TAKSİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI....

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TİCARİ TAKSİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA SONRASI EKİPLER TARAFINDAN ALKOLMETRE ÜFLETİLMEK İSTENEN SÜRÜCÜ, "GAZETECİ ÇEKERSE ÜFLEMEM" DİYEREK, EKİPLERE ZORLUK ÇIKARIRKEN, KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN BASIN MENSUBUNA DA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI. YAPILAN KONTROLLERDE SÜRÜCÜNÜN 1.42 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TİCARİ TAKSİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI....

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kaza: Alkollü Sürücü "Gazeteci Çekerse Üflemem" Dedi, 1.42 Promil Çıktı
2
Mardin İçme Suyu Projesi'nde 4. Etap Tamamlandı
3
Ersoy: Ayasofya’da Mimar Sinan’dan bu yana en kapsamlı restorasyon başlatıldı
4
Ankara Elmadağ'da 'Renkli Köy' turizmi canlandırıyor
5
Bingöl'de saman yüklü kamyon devrildi: 12 AFN 110 plakalı araçta maddi hasar
6
Hackviser: Yerli Siber Güvenlik Eğitim Platformu 80+ Ülkeye İhraç Edildi
7
Sigaraya ek zam geliyor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi