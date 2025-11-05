Kayseri'de kaza: Öğretmenin aracının çarptığı 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Kayseri'de öğretmenin kullandığı aracın çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin yaşamını yitirdi; cenazesi Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:47
Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda A.Y.B. (34) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin (14)'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Buğlem Berra Alptekin için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın anbean güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Buğlem'in 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Soruşturma

A.Y.B.'nin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir lisede öğretmen olduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y.B.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Cenaze töreni

14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin'in cenazesi, öğle namazını müteakip Hacı Ömer Tarman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

