Kayseri'de Keçe Fabrikasında Büyük Yangın

Kayseri'de Yangın Felaketi

Kayseri'de bulunan bir keçe fabrikasında çıkan yangın, bölgedeki itfaiye ekiplerinin seferber olmasına neden oldu. Olay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 18. Cadde'de bulunan fabrikada meydana geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Fabrika yetkilileri, yangının neden kaynaklandığını henüz belirleyebilmiş değil. Yangın, toplamda 15 bin metrekarelik alana sahip olan fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı bölümünde etkili oldu.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına, Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden oluşan 25 araç ve toplam 97 personel müdahale ediyor.

Başkan Büyükkılıç Olay Yerinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için olay yerine geldi. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısının tamamen çökmesi, büyük bir hasar yaşanmasına sebep oldu.

Yangında yanan malzemelerin taşınması için iş makineleri kullanılarak çalışmalar yürütülüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.