Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın Alarmı

Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri, Türkiye - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde, 18. Cadde üzerindeki bir keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gelişmeler Bekleniyor

Yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.