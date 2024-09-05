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Kayseri'de Kelebek Bıçak Davası Devam Ediyor

Kayseri'de bir inşaatta gençler arasında bıçakla gerçekleşen cinayet davası devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:11
Kayseri'de Kelebek Bıçak Davası Devam Ediyor

Kayseri'de Kelebek Bıçak Tartışması Davası

Kayseri'de 12 Aralık 2023 tarihinde bir inşaatın çatısında gerçekleşen ve bir gencin bıçakla öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor. T.Ş. (14) isimli sanığın, okul arkadaşı S.D.'yi (12) bıçakla öldürdüğü iddialarıyla açılan dava 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma Ayrıntıları

Duruşmaya, tutuklu sanık T.Ş., tutuksuz sanık Ş.K., maktul S.D.'nin ailesi ve tarafların avukatları katılım gösterdi. Durumun hassasiyetine dikkat edildiği belirtilerek, duruşma kapalı oturumda yapılmakta. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın çatısında meydana gelen gürültüler üzerine gelen güvenlik güçleri, S.D.'yi bıçakla öldürülmüş olarak buldu. T.Ş., ailesinin ihbarıyla gözaltına alınırken, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T.Ş. hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşmada, T.Ş.'nin, olaydan önce satın aldığı 'kelebek' bıçağıyla S.D.'nin parasını istemesi ve ardından yaşanan arbede sırasında elinde açılan bıçağı istemeden salladığı savunması dikkat çekti.

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