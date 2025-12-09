DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,56 0,07%
ALTIN
5.759,11 -0,34%
BITCOIN
3.946.703,8 -2,17%

Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Şahıs Hakim Karşısında

Kayseri'de evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla E.T., 'uyuşturucu imal ve ticaret' suçlamasıyla yargılanıyor; duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:40
Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Şahıs Hakim Karşısında

Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Şahıs Hakim Karşısında

Evinde düzenek kurup uyuşturucu madde üretimi iddiası

Kayseri'de, ikametinde düzenek kurarak uyuşturucu madde yapımı amacıyla kenevir yetiştirdiği öne sürülen kişi hakim karşısına çıktı.

İkametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile evin içine hazırlanan düzenekte uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir ele geçirilen E.T., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak' suçlamasıyla yargılanıyor.

E.T., savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını, kendisi kullanmak için kenevir ektiğini ileri sürdü. Ürettiği bitkilerin henüz olgunlaşmadığını, olay günü U.M.'den uyuşturucu aldığını belirtti. Evinde bulunan hassas terazilerin birini kedilerinin mamasını tartmak, diğerini ise uyuşturucu alımında kandırılmamak için kullandığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen U.M. ise üzerinden çıkan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, E.T.'den almadığını öne sürdü. Poliste farklı ifade verdiğinin hatırlatılması üzerine U.M., tekrar E.T.'den uyuşturucu madde almadığını beyan etti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KAYSERİ’DE EVİNDE DÜZENEK KURARAK, UYUŞTURUCU MADDE YAPIMI İÇİN KENEVİR YETİŞTİREN ŞAHIS HAKİM...

KAYSERİ’DE EVİNDE DÜZENEK KURARAK, UYUŞTURUCU MADDE YAPIMI İÇİN KENEVİR YETİŞTİREN ŞAHIS HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Umut Yılmaz Şehitkamil'de Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
2
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde Dinleyicilerle Buluştu
3
İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme
4
Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Amasra Belediye Başkanı Çakır’dan "Vurgun gibi harcama" iddialarına yanıt
6
Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri
7
Ağrı Kadın Futbol Takımına Moral Yemeği: Şeker Fabrikası ve Ticaret Borsası Destekledi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi