Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Şahıs Hakim Karşısında

Evinde düzenek kurup uyuşturucu madde üretimi iddiası

Kayseri'de, ikametinde düzenek kurarak uyuşturucu madde yapımı amacıyla kenevir yetiştirdiği öne sürülen kişi hakim karşısına çıktı.

İkametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile evin içine hazırlanan düzenekte uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir ele geçirilen E.T., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak' suçlamasıyla yargılanıyor.

E.T., savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını, kendisi kullanmak için kenevir ektiğini ileri sürdü. Ürettiği bitkilerin henüz olgunlaşmadığını, olay günü U.M.'den uyuşturucu aldığını belirtti. Evinde bulunan hassas terazilerin birini kedilerinin mamasını tartmak, diğerini ise uyuşturucu alımında kandırılmamak için kullandığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen U.M. ise üzerinden çıkan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, E.T.'den almadığını öne sürdü. Poliste farklı ifade verdiğinin hatırlatılması üzerine U.M., tekrar E.T.'den uyuşturucu madde almadığını beyan etti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

