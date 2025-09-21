Kayseri'de Kırlangıç Vadisi'nde Tırmanışta Dağcı Hayatını Kaybetti

Erciyes eteklerindeki Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'ndeki Kırlangıç Vadisi'ne tırmanış için giden ekipten biri, tırmanış sırasında düşerek hayatını kaybetti.

Grupta yer alan N.Ö. (47), tırmanış esnasında düştü. Olayı fark eden grup üyeleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde N.Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

