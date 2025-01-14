Kayseri'de Kolisine Gizlediği Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Gizleyerek Yakalanma Olayı

Kayseri'de yapılan bir operasyon sonucunda, uyuşturucuyu koli bandıyla vücuduna gizleyerek taşıyan bir kişi gözaltına alındı. 47 yaşındaki A.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında belirlenen adreste yakalandı.

Operasyon Detayları

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda A.Y., “uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan” gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında, vücuduna koli bandıyla sarılı şekilde gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.