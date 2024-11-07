Kayseri'de Köpeğini Aracın Yanında Koşturan Sürücüye Ceza

Kayseri'de İlginç Bir Olay

Kayseri'de, seyir halindeki aracının yanında köpeğini koşturan bir sürücüye 7 bin 400 lira para cezası uygulandı. Olay, kentte büyük yankı uyandırdı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Müdahale

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan videoyu incelemeye aldı. Videoda, bir sürücünün aracının yanında köpeğini koşturduğu görüntüler dikkat çekmişti.

Sürücü Tespit Edildi

Ekipler, aracın plakasını kullanarak sürücüyü tespit etti. Araştırmalar sonucunda köpeğinin sahibi olduğu belirlenen sürücüye, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde 7 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.