Kayseri'de Kripto Parayla Dolandırıcılık İddiası: 6 Kişi Suç Duyurusunda Bulundu

Kayseri'de Kripto Para Dolandırıcılığı İddiası!

Kayseri'de, yüksek kar vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 6 kişi, bir kripto para ticareti yapan şirkete karşı suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, yatırdıkları paraların geri iade edilmediğini öne sürdü.

Şirket, yatırımcılara her ay %15 kar vereceğini vaat ederek, kripto hesaplarına para yatırmalarını sağladı. Ancak, kısa süre sonra bu vaatlerin tutulmadığı ve yatırımcıların paralarını alamadıkları belirtildi.

Mağdurlardan Celal Yeniyurt, adliye önünde yaptığı açıklamada, söz konusu şirkete 571 bin lira yatırdığını ifade etti. Yatırım anlaşmasında, paranın her ay %15 faizinin ödeneceği ve 6 ay sonra tamamının geri çekilebileceği belirtilmesine rağmen, şirketin yöneticilerinin çeşitli bahanelerle süreci uzatmayı tercih ettiğini aktardı.

Yeniyurt, başka illerden, özellikle Adana ve Kahramanmaraş'tan da mağdurların olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sanal para piyasasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Bu tür şirketlerin rahatlıkla kurulabilmesi ve para toplayabilmesi doğru değil. Bu konuyla ilgili pek çok insan dolandırılmıştır ve şikayetçi olmaktan çekinmemelidirler" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından, mağdurlar savcılığa giderek resmi olarak suç duyurusunda bulundular.