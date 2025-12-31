Kayseri'de Kuruyemişte Yılbaşı İndirimleri: 4 Kilo 1.250 TL Kampanya

Cankı, kampanyaların hem satıcıyı hem de alıcıyı memnun edeceğini belirterek, "Yılbaşı için vatandaşlarımız kampanyalara yönelirlerse hem bizim için hem de kendileri için iyi olur. Kampanya yaptık, boşa çıktı olmaz, müşteri de kampanyadan faydalanır ucuza ürün almış olur. Yılbaşında sofralar kuruyemişiz kalmayacak. Önceden fındık, antepfıstığı üzerine yoğunlaşıyorlardı şimdi çeşit de bollaşmış oldu, daha çeşitli ve bol sofralar olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öne çıkan kampanya: 4 kilo kuruyemiş 1.250 TL — içinde fındık, antepfıstığı, fıstık, soslu baharatlı leblebi, cips mısır, cips fıstık ile cevizli sucuk ve lokum gibi ürünler bulunuyor. Esnaf, çeşitliliğin artmasıyla yılbaşı sofralarının daha zengin olacağına işaret ediyor.

ARİF CANKI