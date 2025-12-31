DOLAR
Kayseri'de Kuruyemişte Yılbaşı İndirimleri: 4 Kilo 1.250 TL Kampanya

Kayseri'de kuruyemişçiler yılbaşı için kampanya başlattı; Arif Cankı'nın 4 kilo kuruyemişi 1.250 TL'ye satılıyor, sofralar çeşitleniyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:10
Kayseri'de Kuruyemişte Yılbaşı İndirimleri: 4 Kilo 1.250 TL Kampanya

Kayseri'de kuruyemişte yılbaşı indirimleri sürüyor

Esnaf kampanyasıyla sofralar zenginleşiyor

Kayseri'de kuruyemiş sektöründe yılbaşına özel indirim ve kampanyalar dikkat çekiyor. Kentte kuruyemişçilik yapan Arif Cankı, yılbaşında sofraların kuruyemişsiz kalmayacağını belirtti.

Arif Cankı, hazırladıkları karışımın hem çeşit hem de ağırlık açısından avantaj sağladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu sene fındık ve antep fıstığında kuraklıktan, rekoltenin az olmasından dolayı fiyatlarımız oldukça yüksekti. Karışıklar olsun, yer fıstık rekoltesi olsun bu sene fazlaydı, yer fıstığımız çok kaliteliydi. Yine de sofralarımız kuruyemiş açısından boş kalmıyor. Bademin fiyatı diğer kuruyemişlere göre bu sene uygun kaldı. Esnafımızın birçoğu kampanyalar yapıyor. Bizim kendi kampanyamızda 4 kilo kuruyemiş bin 250 TL’ye geliyor. Fındık, antepfıstığı, fıstık, soslu baharatlı leblebi, cips mısır ve cips fıstıklar. Diğer cevizli sucuklar ve lokumlarda kendi sattığımız ürünler. Hem total artıyor hem de fiyat daha minimalize oluyor. Vatandaş da mutlu oluyor, satılınca da biz mutlu oluyoruz".

Cankı, kampanyaların hem satıcıyı hem de alıcıyı memnun edeceğini belirterek, "Yılbaşı için vatandaşlarımız kampanyalara yönelirlerse hem bizim için hem de kendileri için iyi olur. Kampanya yaptık, boşa çıktı olmaz, müşteri de kampanyadan faydalanır ucuza ürün almış olur. Yılbaşında sofralar kuruyemişiz kalmayacak. Önceden fındık, antepfıstığı üzerine yoğunlaşıyorlardı şimdi çeşit de bollaşmış oldu, daha çeşitli ve bol sofralar olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öne çıkan kampanya: 4 kilo kuruyemiş 1.250 TL — içinde fındık, antepfıstığı, fıstık, soslu baharatlı leblebi, cips mısır, cips fıstık ile cevizli sucuk ve lokum gibi ürünler bulunuyor. Esnaf, çeşitliliğin artmasıyla yılbaşı sofralarının daha zengin olacağına işaret ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

