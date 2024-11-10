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Kayseri'de Mantar Üretim Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 12 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:00
Kayseri'de Mantar Üretim Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Mantar Üretim Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi sınırları içinde yer alan Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kayseri ve Nevşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin Gayretiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının söndürülmesi için yaklaşık 3 saatlik bir mücadele veren itfaiye ekipleri, yangına 12 saat içerisinde tamamen hakim oldu. Yangın sonucunda mantar üretim tesisinde önemli derecede hasar meydana geldi.

Olayla ilgili detayların araştırılması devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde çıkan yangın...

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde çıkan yangın...

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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