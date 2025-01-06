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Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı, 5'i Öğrenci

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, 5'i öğrenci. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:48
Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı, 5'i Öğrenci

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, bunlardan 5'inin öğrenci olduğu bildirildi.

Olay, M.Ö. yönetimindeki 38 S 7107 plakalı minibüs ile Y.K. idaresindeki 60 VB 330 plakalı otomobilin Bünyan-Özvatan kara yolunun Karakaya mevkisinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Yetkililerden durumları hakkında bilgi alan Metin, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı....

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı. Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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