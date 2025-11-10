Kayseri'de miras kavgası: Amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı

Olayın detayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bir bağ evinde, iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın ardından Ş.P. adlı kişi, ismini aldığı amcası Ş.P. ile İ.T., D.T. ve Y.P.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Olayda yaralanan Ş.P., İ.T., D.T. ve Y.P., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.P. ve Y.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Ş.P., polis ekiplerince Gesi Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

