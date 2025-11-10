Kayseri'de miras kavgası: Amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı

Kayseri Melikgazi'de miras kavgasında bir kişi amcası ve 3 kişiyi bıçakladı; 4 yaralı, 2'sinin durumu ağır, zanlı Gesi Mahallesi'nde yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 20:50
Kayseri'de miras kavgası: Amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı

Kayseri'de miras kavgası: Amcasını ve 3 kişiyi bıçakladı

Olayın detayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bir bağ evinde, iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın ardından Ş.P. adlı kişi, ismini aldığı amcası Ş.P. ile İ.T., D.T. ve Y.P.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Olayda yaralanan Ş.P., İ.T., D.T. ve Y.P., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.P. ve Y.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Ş.P., polis ekiplerince Gesi Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA YEĞEN...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA YEĞEN AMCASINI VE EVDE BULUNAN 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI. OLAYDA 2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ BIÇAKLA YARALANIRKEN, KAÇAN ŞAHIS EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA YEĞEN...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
2
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
3
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
4
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri