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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 01:15
Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta yer alan fabrikada, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Durumun acil olması nedeniyle olay yerine hemen polis, sağlık ekipleri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın Sonrası Durum

Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yaşanan olay sonucunda fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Hayvanlara Destek

Yangın sırasında kurtarılan bir at, vatandaşlar tarafından dikkatle korunarak üzerine çarşaf ve battaniye örtüldü. Ekiplerin fabrikada yangın sonrası temizlik ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

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