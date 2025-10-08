Kayseri'de Muhtarlar 'Destek AFAD Gönüllüsü' Oluyor

Kayseri'de AFAD tarafından düzenlenen eğitimle 40'a yakın muhtar bir haftalık programla 'Destek AFAD Gönüllüsü' oluyor, afet farkındalığı artırılacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:07
Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında muhtarlar "destek AFAD gönüllüsü" oluyor.

Projenin amacı ve kapsamı

"Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında AFAD binasında düzenlenen eğitimde, muhtarlara insani yardım, yangın ve enkazda canlı çıkarma ile çadır kurma gibi konularda eğitimler veriliyor. Eğitimlerle afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği öğretiliyor; amaç afet farkındalığını en üst seviyeye çıkarmak.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç'in açıklamaları

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, eğitim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada proje kapsamında eğitimler düzenlediklerini söyledi: "Bugün burada 40'a yakın muhtarımız 1 haftalık eğitimlerine başladı. Bunu yapmaktaki amacımız, Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerini üst seviyeye çıkarmak." Genç, muhtarların mahallelerinde birer afet neferi olacağını ve mahalledeki AFAD gönüllülerinin sayısını artıracaklarını belirtti.

Eğitim içerikleri ve hedef

Genç, eğitimlerin çok iyi geçtiğini belirterek, insani yardım, yangın, farkındalık, enkazda arama kurtarma, çadır kurma, barınma yöntemleri, enkazdaki riskler, enkaza giriş teknikleri, psikososyal destek ve ilkyardım konularının ele alındığını söyledi. Eğitimlerle afetten etkilenecek kişi sayısını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca Genç, afet tecrübesi olan Vali Gökmen Çiçek'e destekleri için teşekkür etti.

Muhtarların rolü ve beklentiler

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya ise amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Bizim her zaman depreme karşı hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerekiyor. Kriz anında krizin parçası değil krizi çözen insanlar olmak istiyoruz." dedi. Karakaya, mahallelerde risk analizleri yaparak daha tedbirli mahalleler oluşturmak istediklerini ve Vali Çiçek ile AFAD İl Müdürü Genç'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında muhtarlar "destek AFAD gönüllüsü" oluyor. AFAD İl Müdürü Rifat Genç, konuşma yaptı.

