Kayseri'de Müstakil Evde Yangın Çıktı: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

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Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının sebebi hakkında detaylı araştırma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.