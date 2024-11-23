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Kayseri'de Müstakil Evde Yangın Çıktı: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 00:29
Kayseri'de Müstakil Evde Yangın Çıktı: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Durum Reportu

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının sebebi hakkında detaylı araştırma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına...

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına...

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

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