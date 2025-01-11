Kayseri'de Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'nde yer alan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayın duyulması üzerine, polis ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı, ancak evde meydana gelen hasar dikkat çekti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.