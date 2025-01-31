Kayseri'de Narkoasayiş Uygulaması: 3 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Narkoasayiş Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen Narkoasayiş uygulamasında, 1'i hükümlü olmak üzere toplam 3 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 5 noktada sabit ve 5 bölgede seyir halinde, toplam 20 ekip ve 42 personelle kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Uygulama Sonuçları

Bu geniş kapsamlı uygulama sırasında, 239 kişi ve 71 araç kontrol edildi. Durdurulan bir araçta yapılan aramada, hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurma" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ü. (35) yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, A.K. (47) ve S.A. (29) isimli şüphelilerin üst aramasında toplam 8.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu iki kişi hakkında "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.