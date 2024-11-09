Kayseri'de Nöbetten Çıkan Hemşire Otomobiliyle Kanala Düştü

Kayseri'de Hemşire Kazada Yaralandı
Kayseri'de, nöbetten çıkan bir hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı. N.S. yönetimindeki 35 AOP 970 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde kanalın bariyerlerine çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Kaza Detayları
Bariyerleri aşarak kanala düşen otomobilin sürücüsü N.S, olay sonrasında yaralandı. Yaralı hemşire, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nöbet Sonrası Dönüş
Edinilen bilgilere göre, kaza, hemşire olan N.S'nin çalıştığı hastanedeki nöbetten çıkıp evine dönerken meydana geldi.
Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı.
Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı.