Kayseri'de Öğretmeni Yaralayan Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Kayseri'de Öğretmen Yaralama Davası

Kayseri'de, 5 Şubat'ta bir sınıf öğretmenini silahla yaralanan Ş.A. (31) isimli kadının yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada Neler Yaşandı?

Duruşmaya, kucağında bebeğiyle katılan tutuklu sanığın avukatları da hazır bulundu. Ancak mağdur K.Ç.K. (43) duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı, mağdurun sağlık raporunun henüz eline ulaşmadığını bildirdi.

Sürekli suçlamalarla karşılaştığını savunan sanık, mağdur K.Ç.K'nın kendi kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduğunu belirtti.

Savunmasında, "Yıllar önce bana, 'eşini boşayıp evlenelim' dedi. Hamile kaldığını öğrenince, bebeği aldırmasını istedi, ancak önceki tavırları değişti ve bebeğimi kabul etmemeye başladı," diye devam etti.

Tutukluluk ve Pișmanlık İfadeleri

Duruşmada olay günü yaşananları da aktaran sanık, "Müdür yardımcısının odasında, çocuğun kendisinden olmadığını söyleyip bana saldırmaya kalkınca kendimi kaybettim. Silahı kendime çevirmek istedim ama kazaen ateş aldı," dedi.

Sanık Ş.A, olayın kazara geliştiğini, "Müştekiye zarar verme niyetim yoktu. Ben suçlu gösterildim. Bebeğimin sağlık sorunları var ve bir yıldır tutukluyum," diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Olay, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralanan öğretmen, saldırı sonrası hastaneye kaldırılmış, sanık ise gözaltına alındı.