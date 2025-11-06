Kayseri'de Okul Sucuk Festivali: Yaklaşık 80 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri Talas'ta Emine Gönen Ortaokulu'ndaki sucuk festivalinde yedikten sonra yaklaşık 80 öğrenci ve bazı öğretmenler rahatsızlandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 18:08
Sucuk festivalinde yenen ürünlerin ardından öğrenciler rahatsızlandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde düzenlenen bir okul etkinliği, çok sayıda öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla kabusa döndü. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Tarif Sokak üzerindeki Emine Gönen Ortaokulunda meydana geldi.

Okul bahçesinde düzenlenen sucuk festivalinde, özel bir işletmenin kantinde yapılan sucuklarından yiyen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre yaklaşık 80 öğrenci, okula gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan okulun yanında bulunan Mevlana İlkokulunda görevli bazı öğretmenlerin de zehirlendiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

