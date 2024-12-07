Kayseri'de Otobüs Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuya Hızla Yardım

Kayseri'de Otobüs Şoföründen Takdire Şayan Hareket

Kayseri'de, bir belediye otobüsü şoförünün yaptığı örnek davranış, hızlı düşünme ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sosyal medya hesabından paylaştığına göre, Talas-Erkilet güzergahında seyir halindeyken, otobüste bulunan bir yolcu aniden fenalaştı.

Şoför Özgür Uğur'un Hızlı Müdahalesi

Olayı fark eden otobüs şoförü Özgür Uğur, güzergahını değiştirerek hızlı bir şekilde durumu ciddiyetle değerlendirip yolcuyu hastaneye ulaştırmaya karar verdi. Diğer yolcuların da yardımıyla, fenalaşan yolcu özenle otobüsten indirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Başkan Büyükkılıç'tan Teşekkür Mesajı

Başkan Büyükkılıç, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu tür davranışlar, hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız." Bu olay, toplumsal duyarlılığın ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.