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Kayseri'de Otobüs Yolcusunun Valizinden Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'de otobüs yolcusunun valizinde 52,50 gram uyuşturucu bulundu. 21 yaşındaki R.Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 20:38
Kayseri'de Otobüs Yolcusunun Valizinden Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, valizinde 52,50 gram uyuşturucu bulunan bir otobüs yolcusu gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Polis ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yakından inceleme yapmak için narkotik köpeği "Mia" kullanıldı.

Köpeğin olumsuz tepki vermesi üzerine yapılan aramada, valizde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Valizin sahibi olan 21 yaşındaki R.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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