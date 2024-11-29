Kayseri'de Otobüslerde Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi

Kayseri'de Kış Lastiği Denetimleri Artıyor

Kayseri'de, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin lastik denetimleri, kazaların önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, buzlanmaya bağlı kazaları önlemek amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde denetim uyguladı.

Denetimlerin Detayları

Uygulama, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve farklı noktalarda yapıldı. Ekipler, denetim sırasında otobüslerde kış lastiği bulundurulup bulundurulmadığını ve mevcut lastiklerin kış mevsimi şartlarına uygunluğunu kontrol etti.

Sürücülere Uyarılar Yapıldı

Denetimlere katılan Trafik Denetleme Şubesi Eğitim Büro Amirliği ekiplerinden polis memuru Neslihan Acar, sürücülere tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Diğer yandan, Amirlikte görevli polis memuru Ersin Özaltın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patinaj zinciri bulunmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Kış Lastiği Kullanım Zorunluluğu

Özaltın, kış şartlarına uygun ekipmanların, yolcu ve eşya taşımada zorunlu olduğunu belirterek, "1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası yollar için kış lastiği kullanımı şarttır. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği takmak gerekmektedir; zira yaz lastikleri bu sıcaklık altında kayma ve hakimiyet kaybı riskine yol açar," ifadelerini kullandı.

Cezalar ve Sonuçlar

Denetimlerde, kış lastiği kuralını ihlal eden sürücülere toplamda 4 bin 69 lira para cezası uygulanırken, bu sürücülerin puan hanesine de 10 ceza puanı işlenmektedir. Ekipler, gün boyunca yaklaşık 60 otobüsü denetleyerek güvenliği sağlamaya çalıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler lastik yönünden denetlendi.

Kayseri'de, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler lastik yönünden denetlendi.