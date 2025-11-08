Kayseri'de otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir otomobilin ışıkta bekleyen yayaların arasına girmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:21
Cumhuriyet Meydanı'nda paniğe yol açan kaza, çok sayıda ekip sevk edilmesine neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 07 AOS 530 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek için ışıkta bekleyen kalabalığın arasına girdi.

Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Söz konusu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

